Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli facendo il punto della situazione sul centrocampo del Napoli.

Ecco quanto affermato: “Il Napoli potrebbe prendere un centrocampista soltanto in prestito e questo rende tutto più complesso. C’è la speranza che negli ultimi giorni di mercato qualcuno possa mollare la presa e riproporre la stessa formula usata in passato con Bakayoko. Il Napoli prenderebbe Zakaria se non vi fossero tante difficoltà, ma piace molto anche Berge. Gli azzurri stanno lavorando alle cessioni di Tutino e Ounas”.