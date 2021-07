Pistocchi: “La credibilità della classe arbitrale è in crisi. Vi spiego”

Maurizio Pistocchi, giornalista, è stato intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. E’ tornato a parlare della classe arbitrale di Serie A. Questo quanto dichiarato:

“Bisognerà vedere se la classe arbitrale sarà all’altezza di questa Serie A che al momento mi sembra molto equilibrata. L’ultimo scandalo in merito ai rimborsi falsificati e tutto ciò che sta succedendo fa perdere credibilità al movimento e alla classe arbitrale. Come può essere affidabile chi ha fatto azioni poco corrette? Bisognerebbe commissariare l’AIA e trasformare questi arbitri in professionisti“