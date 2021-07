Diversi club sono pronti ad acquistare Adam Ounas che ha accettato di giocare in Serie B ma solamente in un club che ha grandi ambizioni per arrivare alla promozione. Il Monza offre circa 8 milioni e 9 milioni di bonus che ingolosiscono il Napoli nel cedere ad una cifra importante quello che si definisce essere un esubero. Rimane- secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”– una trattativa molto onerosa.