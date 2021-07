Gazzetta – Giuntoli pensa alla seconda metà di agosto per il mercato

Il mercato azzurro potrebbe sbloccarsi tra circa un mese.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giuntoli starebbe aspettando il momento giusto per affondare sul mercato e tale fase potrebbe arrivare dopo la prima metà di agosto. Il Napoli ha bisogno di vendere e il centrocampo attualmente in emergenza è il centrocampo: l’infortunio di Demme allarga una voragine già aperta con il mancato riscatto di Bakayoko, di cui c’è poco da raccontare a causa della negativa esperienza nella squadra allenata da mister Gattuso.

Se dovessero arrivare offerte per qualche top player della squadra titolare, ADL potrebbe seriamente valutare il da farsi per dare uno slancio al mercato in entrata.