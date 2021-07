Diego Demme potrebbe rientrare dall’infortunio prima del previsto. La speranza del centrocampista tedesco, infatti, è quella di tornare a fine settembre, restando fuori così solo 2 mesi e saltando 6 partite di campionato ed un paio di Europa League. Come riporta Il Corriere dello Sport, però, c’è anche la possibilità più pessimistica, con i mesi che diventerebbero tre e le partite che salterebbe diventerebbero dieci in campionato e sei in Europa League.