Del Genio: “Il Napoli già in passato ha fatto male a sfidare la sorte”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare dell’infortunio di Demme e di come gestirlo al meglio: “Con l’infortunio di Demme, pensare di fare 3 mesi con la coppia Lobotka e Fabian Ruiz, con a sostegno Gaetano e Folorunsho è molto rischioso. Lobotka nella scorsa stagione ha giocato veramente poco mentre le due alternative non hanno mai giocato in Serie A. Spalletti si troverebbe con solo il centrocampista spagnolo pronto. Il Napoli sul mercato, e prima dell’inizio del campionato, deve prendere assolutamente un terzino sinistro e un centrocampista. In passato già ha fatto male sfidando la sorte”.