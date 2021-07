Nikita Contini, attuale terzo portiere del Napoli, potrebbe lasciare la squadra partenopea. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, su di lui sarebbe pronto a puntarci il Crotone per ritornare in Serie A, dopo l’addio di Alex Cordaz, accasatosi all’Inter. Parallelamente, il club azzurro avrebbe mostrato interesse per l’attaccante brasiliano dei calabresi, Junior Messias, sul quale, però, è forte la candidatura del Torino, che avrebbe offerto 10 milioni di euro.