Calabria: “Spalletti? Il Napoli ha scelto una garanzia”

Davide Calabria, terzino del Milan, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport durante la quale ha parlato anche dei nuovi allenatori della Serie A: “Conte? Onestamente non mi aspettavo il suo addio, mi ha sorpreso e forse ha sorpreso anche l’Inter. Al suo posto, però, è arrivato Inzaghi che comunque ha sempre ottenuto buoni traguardi con la Lazio. Il ritorno di Allegri non ha bisogno neanche di commenti, basta guardare quello che ha fatto in passato. Sarri e Spalletti rispettivamente alla Lazio e al Napoli sono veramente due garanzie perchè conoscono il campionato. La sorpresa è stato Mourinho alla Roma non mi aspettavo un profilo del genere per i giallorossi, vedremo come lavorerà”.