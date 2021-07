Bucchioni: “Non mi immagino un Napoli senza Insigne. Ecco cosa potrebbe turbare il capitano”

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare della situazione Insigne. Di seguito le dichiarazioni del giornalista alla radio ufficiale azzurra: “Non capisco perchè Insigne sia un’incognita per il Napoli, non può esserlo. Io non immagino un Napoli senza il capitano, mi fa male solo il pensiero. Ancora peggio sarebbe parlare nel corso di tutta la stagione della sua situazione rinnovo nel caso resti in scadenza, turberebbe il ragazzo ma anche chi gli sta intorno e quindi la squadra. La squadra azzurra è una delle squadre che lottano per lo scudetto”.