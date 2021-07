TuttoSport – Il Napoli solo in corsa per un giocatore della Sampdoria: i dettagli

TuttoSport, il quotidiano sportivo, dedica spazio alle azioni di mercato del Napoli nell’edizione odierna.

Secondo quanto riportato il Napoli sarebbe interessato a Morten Thorsby, mediano della Sampdoria. La squadra ligure ha fissato il prezzo del cartellino a 7-8 milioni di euro.

Al centrocampista era anche interessato il Watford, neo promossa in Premier League. Sembra però che il club inglese si sia ritirato dalla corsa per l’acquisto del centrocampista.

Il Napoli resta solo in corsa per il calciatore norvegese.