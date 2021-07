Schwoch: “Al Napoli nella scorsa stagione è mancata un po’ di personalità. Vi spiego”

Stefan Schwoch, opinionista DAZN ed ex calciatore del Napoli è stato ospite su 1 Station Radio durante la trasmissione de “Il Sogno del Cuore“. Questo quanto dichiarato:

“Demme? Spalletti contava molto su di lui, unico con le caratteristiche idonee al 4-2-3-1. Ora bisogna rivalutare Lobotka, perché il presidente non comprerà nessuno. Ho osservato lo slovacco in ritiro, ma c’è bisogno di calciatori di qualità per il Napoli“.

Su Spalletti: “Il rapporto creato a Dimaro tra tifosi e Spalletti è stato una delle cose più belle. Il tecnico è stato bravo a coinvolgerli a cercare di risanare quella ferita del finale della scorsa stagione”.

Sul Mercato: “Non è solo il Napoli a non aver acquistato nuovi calciatori, quasi tutte sono nella stessa condizione. Anche Juve, Inter e Lazio non hanno ancora acquistato nessuno. La crisi ha colpito tutti. Bisogna cercare di puntare su quelli presenti in rosa. Osimhen? Deve proseguire sulla strada imboccata dopo l’infortunio ed il Covid. Petagna? Deve avere continuità perché, per caratteristiche, è un calciatore che deve giocare per raggiungere la forma migliore“.

Su Insigne: “Il presidente non può fare uno sforzo economico, Deve esseci un incontro tra le parti e trovare un accordo per fare ancora bene insieme“.