La Gazzetta dello Sport riporta la data di rientro dei calciatori del Napoli impegnati con le Nazionali per Euro2020.

Fabian Ruiz , come già noto, il 30 Luglio sarà a Napoli pronto per iniziare la nuova avventura con Spalletti. Il tecnico inoltre è in attesa del ritorno dei campioni d’Europa.

Il 3 agosto è infatti previsto il ritorno di Insigne, Meret e Di Lorenzo. I tre campioni prenderanno parte al secondo ritiro a Castel di Sangro.