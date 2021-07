Gazzetta: “Figc-Governo, si studiano soluzioni per far tornare i tifosi allo stadio”

Una delle questioni studiate ieri dalla FIGC riguarda il distanziamento e di conseguenza la capienza degli stadi. Come noto l’ ultimo decreto consente agli impianti all’ aperto in zona bianca di ospitare tifosi, obbligatoriamente dotati di green pass, per il 50% della capienza. Peccato che lo stesso decreto specifichi pure che il distanziamento interpersonale debba restare un metro.

In questo modo la capienza non potrebbe mai arrivare al 50, ma tornerebbe ad essere tra il 25 e il 30%, poco più di quanto già consentito. La Figc ha annunciato ieri di aver chiesto al Governo di valutare una disposizione a scacchiera, in modo da poter arrivare davvero al 50%. Una proposta di mediazione rispetto al 100% auspicato inizialmente dalle società, ma che ha comunque trovato il totale appoggio della Lega Serie A.

Una delle soluzioni proposte è il posizionamento a scacchiera dei tifosi sugli spalti, metodo che permetterebbe di aumentare la capienza negli stadi. Seguiranno aggiornamenti, ma la partita è appena iniziata tra il mondo del calcio e il Governo…