A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Luca Fusi ex centrocampista del Napoli, ha espresso il suo parere sul Napoli di questa stagione. Ecco quanto detto:

”Bisogna dare tempo a Spalletti per valutare ancora meglio l’organico a sua disposizione. Riuscirà ad avere il massimo da tutti i giocatori in qualsiasi situazione. L’infortunio di Demme è stata una mazzata, perchè il giocatore è abile in entrambe le fasi, e l’augurio che la società sappia rimpiazzarlo al meglio.”