De Pauli, giornalista: “Koulibaly? E’ l’obiettivo di Ancelotti, ma non andrà a Madrid. Vi spiego”

Andra De Pauli, giornalista e corrispondente dalla Spagna e dal Portogallo per il Corriere dello Sport, è stato ospite nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” in onda su Radio Marte. Questo quanto dichiarato:

“Koulibaly al Real Madrid? A Madrid c’è l’urgenza per un centrale. Il Real Madrid ha perso due centrali Campioni del Mondo in un’estate con Sergio Ramos e Varane. Nel primo caso i problemi fisici hanno suggerito il congedo, però ora è andato via anche Varane. Si ritrovano con Alaba e con Militao. Ancelotti credo voglia un centrale ma l’ossessione di Perez sembra essere Mbappé. La versione ufficiale è che non comprano nessuno. Anche se Ancelotti avrebbe voluto avere Koulibaly a Madrid, ma il Real non sembra intenzionato a prenderlo“.

“Fabian Ruiz? Non ha disputato la sua migliore stagione e ha perso anche la titolarità con la Spagna. Il prezzo di De Laurentiis non cambia e nessun club può spendere così tanto. Il Real Madrid avrebbe bisogno di un profilo come lui, ma non possono investire così tanto sul calciatore.