CDS – Ghoulam non sarà pronto in tempi brevi: bisogna avere pazienza

Faouzi Ghoulam sta lavorando per essere a disposizione di Luciano Spalletti. L’algerino è reduce di molti interventi che non gli hanno permesso di esprimere al massimo il suo immenso potenziale. Dopo 141 giorni dal suo ultimo intervento non è ancora pronto per tornare in campo.

A parlare di lui è l’edizione odierna del Corriere dello Sport che analizza le sue condizioni. Sembra che prima di poter sottoporsi a delle nuove valutazioni atletiche debbano trascorrere altri trenta giorni. Non sono buone notizie per Spalletti che deve fare i conti anche con l’infortunio di Demme. Ghoulam però ha bisogno dei suoi tempi e di rimettersi al massimo delle sue possibilità, non bisogna avere fretta.