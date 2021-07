Ufficiale – La FIGC blocca le multiproprietà: ADL costretto a vendere Napoli o Bari

La FIGC tramite un comunicato diramato in giornata ha bloccato la possibilità ai presidenti di avere la proprietà di più di un club. Dopo il caso Salernitana successo in questi ultimi mesi, la Lega Calcio ha deciso di tutelarsi.

Il blocco entrerà in vigore a partire dal 2023, quindi entro quella data, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dovrà cedere una delle sue due società o gli azzurri o il Bari. Se non verranno presi provvedimenti, la squadra prelevata da meno tempo ( in questo caso il Bari) non potrà iscriversi ad alcun campionato.