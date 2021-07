Sportitalia – Lazio-Basic: c’è il sì! Spunta un retroscena sul Napoli

Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, tramite il suo sito ufficiale, ha fatto il punto della situazione sulla trattativa Basic-Lazio, svelando anche alcuni dettagli sulla pista Napoli:

“Toma Basic ha detto sì alla Lazio, come già raccontato in più occasioni. Ma il famoso problema legato all’indice di liquidità e il momento particolare del Bordeaux avevano fatto slittare la definizione dell’operazione (inferiore ai 10 milioni) per il centrocampista classe ‘96 in scadenza di contratto. Il Napoli aveva pensato a Basic, ma ha mollato la presa perché l’impostazione di massima firmata Spalletti avrebbe privilegiato il 4-2-3-1 anche se contro la Pro Vercelli è stato utilizzato il 4-3-3. Il Napoli deve sostituire Demme che ne avrà per due mesi e passa, ma con una necessità: al momento non esiste il via libera per operazioni che vadano oltre il prestito con diritto di riscatto. A meno che la linea De Laurentiis non cambi nei prossimi giorni”.