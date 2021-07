Il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha parlato all’esterno del Consiglio Federale, come riporta TMW, della riapertura degli stadi.

“Riapertura al 100%? Siamo lontani ancora da questo e dall’obbiettivo di aprire senza limitazioni anche per i possessori di Green Pass. Siamo in contatto con Governo e CTS costantemente per lo sport e il calcio, vediamo incongruenze rispetto ad altre situazioni riguardo il Green Pass. Noi continueremo a chiedere che garantisca l’accesso incondizionato”.