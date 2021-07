Repubblica – “Il giocatore è rimasto tra gli obiettivi del Napoli…”

L’edizione odierna de La Repubblica, si sofferma sul Napoli e sulle sue possibili trattative di mercato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che la società partenopea abbia ancora nel mirino il profilo del centrocampista blucerchiato, Morten Thorsby (classe ’96).

Il giocatore norvegese è nella lista dei possibili candidati per la prossima stagione in maglia azzurra, ma i margini d’acquisto per la società sono attualmente scarsi. Il club partenopeo dovrebbe assicurarsi delle cessioni, prima di poter investire nel mercato.

Dunque, bisognerà attendere delle eventuali uscite.