Mora: “E’ ora di intervenire sul mercato, urge un terzino”

L’ex calciatore del Napoli Nicola Mora, ha parlato ai microfoni di Radio Marte dei possibili movimenti di mercato azzurri, sottolineando l’urgenza di ricoprire il ruolo di terzino.

Le sue parole:

“Quella del terzino sinistro è diventata un’urgenza non più rimandabile, sicuramente il Napoli dovrà muoversi in tempi brevi. Speriamo che Demme possa essere disponibile il prima possibile. E’ importante recuperarlo il prima possibile. Il Napoli deve assolutamente partire bene all’inizio del campionato.

Prenderei un centrocampista diverso da Demme. Bisogna fare tante valutazioni in questo agosto infuocato per non andare in difficoltà con i reparti corti.

Sui giovani: Penso che Tutino dovrebbe crescere e di giocare altrove per poi tornare in futuro. Non è giusto trattenerlo e dargli poco spazio. Poi ci sarà Mertens che tornerà. Non credo che il Napoli debba farsi troppi problemi sulla Coppa d’Africa, terrà via un mese Osimhen e Koulibaly ma ci sarà tempo per intervenire. Il problema è quello di sapere che ci sono tanti giocatori importanti e molti titolari che torneranno. Il tutto va integrato con acquisti importanti per tornare competitivi in Italia e in Europa ma al Napoli non sono sprovveduti”.