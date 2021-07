L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, si sofferma sul Napoli e sulle sue possibili trattative di mercato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il club partenopeo abbia blindato Michael Folorunsho e Gianluca Gaetano. Quest’ultimo è nel mirino della Cremonese, che vorrebbe nuovamente il trequartista in prestito.

In assenza di Diego Demme, però, il Napoli non potrà fare a meno delle riserve. Dunque, per il momento, i due giocatori resteranno in maglia azzurra.