Cucci: “Per il rinnovo di Insigne serve una soluzione calda dopo un grande freddo”

Italo Cucci noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sugli orizzonti della stagione azzurra e sul rinnovo di Lorenzo Insigne.

Le sue parole:

Credo che per il rinnovo di Insigne saranno calde le posizioni, ma De Laurentiis lo vedo molto dominatore delle situazioni. L’importante è che si arriva ad una soluzione calda dopo questo periodo di grande freddo. Non mi aspetto tradimenti da parte di nessuno, perché Lorenzo ha maturato il diritto di essere il leader del calcio napoletano di questa stagione. Se fossi De Laurentiis ragionerei cinicamente in questi termini. ‘ha fatto un Europeo bellissimo, ma col Verona…’. Mi ricordo che quando Cabrini, Rossi e Tardelli dopo il Mondiale vinto nel ‘82 si presentarono da Boniperti per chiedere un aumento, il presidente della Juve gli fece vedere una foto di una sconfitta col Perugia che rovinò la stagione bianconera e manco poco che gli chiedesse anche dei soldi indietro.

Spalletti dovrà andare oltre gli infortuni, mi ricordo quel campionato quando si infortunò Milik e Sarri si inventò Mertens centravanti, fu la più bella invenzione degli ultimi 10 anni. Quindi spetta all’allenatore trovare delle soluzioni illuminanti.

Per la Juve diventa molto importante quello che gli stanno provocando gli avversari, ognuno sta lavorando per vincere creando al tempo stesso un incentivo nel nemico a fare di più. Mi aspetto che ci siano possibilità di vincere il campionato allargate ad almeno 4 squadre. Sarà un anno di battaglia, il calcio è bellissimo perché alla fine il momento divino c’è e spero di divertirmi quest’anno con questi colpi del destino”