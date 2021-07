Il mister Gigi Cagni ha parlato a TMW Radio di alcune squadre della Serie A, tra cui il Napoli, per parlare anche di mercato.

“Napoli? Il Napoli, se non vende, ha già fatto la campagna acquisti. Per il momento in poche si sono mosse. Vedremo a fine agosto. Gattuso-ADL? Non lo so. Lui è una persona corretta ma dovrebbe essere più diplomatico, non puoi dire sempre quello che pensi”.