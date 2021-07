Il Napoli si ritrova in emergenza a centrocampo, soprattutto dopo l’infortunio di Demme rimediato durante l’amichevole a Dimaro contro la Pro Vercelli.

Come rimediato da Tuttosport, la dirigenza partenopea si starebbe muovendo per cercare un sostituto ed ha riaperto la negoziazione per Morten Thorsby della Sampdoria. Il centrocampista norvegese però è seguito dalla Premier, soprattutto dal Watford neopromosso che vorrebbe rinforzarsi con il mediano della Samp.