Secondo Sport Mediaset dopo l’Assemblea di Lega di oggi, le squadre di Serie A e la Lega Calcio hanno confermato il loro malcontento per i limiti imposti dal Governo Draghi per l’apertura degli stadi. La maggior parte non vorrebbe la riapertura per il 50% della capienza degli stadi all’aperto, per gli spettatori che hanno il Green Pass.