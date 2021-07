Sconcerti: “Vi spiego qual è la strategia di De Laurentiis sul rinnovo di Insigne”

Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato alla trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. L’argomento di discussione è quello della questione rinnovo di Lorenzo Insigne.

“Sono colpito da due fatti. Il primo è che non sento richieste per Insigne. Non dimentichiamo il momento attuale e che ha 30 anni ora. E poi sono colpito dal fatto che De Laurentiis chieda addirittura una riduzione dello stipendio. Siamo a un valore anche del 50% inferiore rispetto a prima, ma credo che il presidente stia tirando la corda per far passare Insigne come vero acquisto della stagione”.