Napoli Femminile: c’è una grande novità nello staff

Dopo una scorsa stagione piuttosto tribolata, il Napoli Femminile è pronto a ripartire per la stagione 21-22. L’inizio del nuovo campionato è previsto per il 29 agosto ma la formazione partenopea ha già diramato i componenti dello staff.

Se dal punto di vista tecnico non ci sono stati cambiamenti, con Alessandro Pistolesi che resta alla guida delle azzurre assieme al vice Giacomo Dani, è stata attuata una vera e propria rivoluzione dal punto di vista sanitario. Tra i nomi si legge anche quello del dottor Alfonso De Nicola come responsabile sanitario.

Storico medico sociale del Napoli maschile, aveva lasciato la società nel 2019 a causa di alcune divergenze. Da sempre noto per i suoi veloci metodi di recupero, il dottor De Nicola può essere una grande risorsa per la squadra femminile che ha l’obiettivo di fare di più del decimo posto in Seria A.