Mandarini: “Sono tre i nomi tenuti in considerazione per la prima squadra”

Fabio Mandarini, giornalista de Il Corriere Dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte.

“Il Napoli non interverrà sul mercato per rimpiazzare Demme, nonostante possa saltare alcune partite. I principali candidati a essere tenuti in considerazione per la prima squadra sono Folorunsho, Zanoli e Zedadka, in particolare il secondo. Zanoli piace sia a Spalletti che alla dirigenza.

“C’è una cosa che però non può essere messa da parte: al momento è tutta un’incognita. Il mercato non può partire se non si saprà chi parte. Ghoulam? È un’incognita anche lui, dispiace per lui ma ha avuto troppi problemi, merita di avere maggiore tranquillità. Stava mostrando delle cose molto interessanti”.