Il Napoli, terminato il ritiro in Trentino, effettuerà una mini tournee in Europa. Le avversarie delle due amichevoli saranno il Bayern Monaco il 31 luglio e poi la squadra polacca del Wisla Cracovia il 4 agosto. Entrambe le amichevoli saranno visibile su Sky in pay-per-view al prezzo di 9,99 euro per ogni match