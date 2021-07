Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, Luciano Spalletti sarebbe intenzionato a valutare il terzino Alessandro Zanoli, risultato essere una delle note positive del ritiro di Dimaro, anche durante il ritiro di Castel di Sangro. L’allenatore avrebbe richiesto alla società di non cedere il difensore classe 2000. Il calciatore, prelevato dal Carpi, è reduce da un’esperienza in Serie C con la maglia del Legnago.