Gds – Chievo escluso dalla B, al suo posto il Cosenza

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del Chievo, che dunque non parteciperà alla prossima Serie B. Sarà riammesso il Cosenza, che dunque torna subito in cadetteria dopo la retrocessione dello scorso anno. Oltre al Chievo sono stati esclusi dalla prossima Lega Pro 4 dei 5 club coinvolti: Novara, Carpi, Sambenedettese e Casertana, salva sul filo di lana la Paganese. Al loro posto potrebbero essere ammesse al campionato di Lega Pro , Latina, Fidelis Andria, Fano, Pistoiese( solo se la domanda del Fano è in regola) e Rimini