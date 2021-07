Cherubini: ”Spalletti non è uno sciocco, è maturato molto negli anni”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Marco Cherubini, che ha espresso un suo parere sul mister Luciano Spalletti. Ecco le sue parole:

”La sua prima stagione sarà fantastica, con l’augurio anche che il mister sia cambiato caratterialmente. Ha molte soluzioni, non è uno stupido, a Roma ed a Milano tante cose non hanno funzionato. Mi ha colpito come il mister abbia affrontato il tema Koulibaly, ritenendolo uno dei più forti mai allenati da lui. Questo è anche utile per evitare scontri con la società che potrebbero anche avere ripercussioni sulla squadra”.