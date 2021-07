L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Lorenzo Insigne e alla Treccani che ha voluto omaggiare il giocatore azzurro. Infatti, come riportato dal quotidiano, il dizionario ha aggiunto nel suo lessico anche la parola “tiraggiro” in onore del gesto tecnico tipico del fresco campione d’Europa: “Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare. Adattamento del napoletano parlato tir a ggir“