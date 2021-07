CdS – Il Napoli non prenderà nessun sostituto per Demme: i dettagli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Diego Demme, infortunato, e al calciomercato estivo del Napoli:

“Diego il tedesco è l’unico regista puro della rosa di Spalletti, un giocatore fondamentale nei suoi piani tattici, e non è un caso che dopo l’infortunio il signor Luciano sia parso pensieroso in merito al presente e al futuro. Del resto, lui ha detto e ripetuto che l’obiettivo è quello di lottare per i primi quattro posti e che per riuscire a tenere botta su tutti i fronti il Napoli deve restare forte. In ogni caso, allo stato l’infortunato Demme sarà sostituito in casa: con Lobotka e Fabian Ruiz e in ultima analisi con Zielinski.”.