Bari, sale a 11 il numero di positivi al Covid

Non c’è pace per il Bari, squadra di proprietà della famiglia De Laurentiis. È stato riscontrato un nuovo positivo all’interno del gruppo squadra del club pugliese. Ad annunciarlo è stata la società con un comunicato sul proprio sito web. “SSC Bari rende noto che il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra ha evidenziato la positività di un calciatore. Lo stesso, che ha già completato il ciclo di vaccinazione con doppia dose, è stato posto in isolamento come previsto dal protocollo in vigore. Per domani è previsto un nuovo ciclo di tamponi per il gruppo squadra”. I calciatori in precedenza risultati positivi sono 10, di cui uno di questi non si è aggregato al ritiro.