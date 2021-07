Non solo il Napoli, ma anche altre squadre stanno avendo delle difficoltà sul mercato per via della crisi che sta impazzando per il Covid.

Ad esempio, ad oggi una big come la Juventus fa fatica a prendere nuovi giocatori e non ha nessun volto nuovo in rosa: il loro obiettivo primario è Locatelli, ma al momento la trattativa è ancora lontana dal chiudersi con il Sassuolo.

Per questo motivo, la trattativa non è stata ancora chiusa, ma in compenso la squadra bianconera ritrova il suo totem; ovviamente si sta parlando di Cristiano Ronaldo, che, come riporta Tuttomercato web, è arrivato in Italia ed è pronto per andare al raduno domani.