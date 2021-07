Jose’ Maria Callejon, attaccante della Fiorentina, cerca il rilancio dopo una stagione estremamente deludente con la maglia Viola, coronata da poche presenze in campo.

Adesso lo spagnolo ha il futuro in bilico, in quanto anche la Lazio è sulle sue tracce e potrebbe ricongiungersi con il Comandante, ma anche Vincenzo Italiano lo testa per la sua nuova Viola.

Infatti, ieri ha giocato da titolare in amichevole e ha anche segnato, ma purtroppo nel momento di segnare ha sbattuto la gamba sul palo ed è uscito per infortunio. Lo riporta TMW.