Spalletti e le scintille con i calciatori nell’intervallo di Napoli-Pro Vercelli

Un amichevole – si fa per dire – contro la Pro Vercelli vinta 1-0, ma con tanta amarezza. Non solo l’infortunio di Demme, che guasta a tutti la festa, ma anche un accenno di rissa che i protagonisti stavano per mettere in atto e i rimproveri di Mister Spalletti. Il tecnico infatti pare che nel tunnel a fine primo tempo abbia richiamato i giovani ragazzi della Pro Vercelli per la loro immotivata aggressività, trattandosi di un amichevole. Gli atteggiamenti però nella ripresa non sono cambiati e quella di ieri da un amichevole si è quasi trasformata in una lotta per un premio che forse solo una squadra sapeva esistesse.