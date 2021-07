Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport , Fali Ramadani , agente di Kalidou Koulibaly , sta proponendo il suo assistito all’estero, mentre il club azzurro è in attesa di notizie . L’agente del senegalese ha avuto una lunga chiacchierata con il Paris Saint Germain per sondare se il club francese fosse interessato ad irrobustire ulteriormente la rosa in difesa dopo l’acquisto di Sergio Ramos. ADL sarebbe disposto a farlo partire nel caso in cui ricevesse un’offerta allettante.