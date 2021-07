Chiariello: “Preferisco Ounas a Elmas per questo motivo”

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione ‘Tutti in Ritiro’, per parlare di Elmas. Di seguito le dichiarazioni del dottor Chiariello: “Elmas? Al Napoli è costato 16 milioni e se la prossima stagione farà la riserva di Zielinski è meglio cederlo. Il centrocampista ha delle qualità ma nel gioco del Napoli non rientra non essendo trequartista. Non salta l’uomo e non ha cambio di passa, è vero che ha una buona visione di gioco, buoni piedi e fa anche qualche gol ma io a lui preferisco Ounas che è più maturo e non un ragazzino smarrito”.