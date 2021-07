SPORTITALIA – Per il rinnovo bisognerà aspettare l’incontro tra le parti: le ultime

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare della situazione del rinnovo di Insigne: “Rinnovo Insigne? Se non si siedono le due parti noi non sappiamo. Ora non so chi e in quanti si sederanno ma fino ad allora si può sapere ben poco. Siamo in una situazione contrattuale dove le basi dell’ingaggio non corrispondono. Le due posizioni sono agli antipodi. De Laurentiis gli chiederà se vuole restare a Napoli e se lui dirà si bisognerà trattare sulla situazione economica”.