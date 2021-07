Radio KKN – La strategia del Napoli per tentare l’assalto ad Emerson Palmieri e la volontà dell’Empoli per Parisi: i dettagli

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli su Emerson Palmieri del Chelsea e Fabiano Parisi dell’Empoli.

Ecco quanto affermato: “Per Emerson Palmieri il Napoli spera che non escano altri club sul calciatore. La volontà del club azzurro è quella di cedere alcuni calciatori e col gruzzoletto ricavato fare una prima offerta al Chelsea. I blues valutano il calciatore 20 milioni più 5 di bonus. Le eventuali cessioni di Tutino, Ounas, Palmiero e Contini potrebbero portare soldi per iniziare la trattativa. Con le alternative non affonda il colpo perché vuole Emerson Palmieri. Se dovesse restare Mario Rui, potrebbe arrivare un terzino giovane da affiancargli. Parisi? L’Empoli vorrebbe trattenerlo per fargli fare un altro anno di esperienza”.