Martino: “Potrebbe essere la stagione del riscatto di Lobotka”

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Radio Goal“, su Lobotka e la sfida contro la Pro Vercelli.

Ecco quanto affermato: “Nella sfida contro la Pro Vercelli Spalletti potrà iniziare a testare la sua idea di gioco. Dispiace che non ci siano Malcuit e Manolas, visto che il lavoro è stato incentrato molto sulla difesa in questo ritiro. A centrocampo verrà riproposta la coppia Demme-Lobotka. Quest’ultimo è arrivato in ritiro in una buona condizione fisica e potrebbe essere la sorpresa della nuova stagione. Io lo ricordo nel Celta Vigo, protagonista di prestazioni positive, mentre al Napoli è completamente l’opposto”.