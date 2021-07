Il Tempo – Si complica la trattativa tra Roma ed Arsenal per Xhaka: le ultime

Stando a quanto riportato da Il Tempo, si è complicata la trattativa tra Roma e Arsenal per portare Granit Xhaka nella capitale. I Gunners continuano a chiedere 20 milioni di euro, cinque in più rispetto ai 15 offerti da Pinto. Nonostante il club giallorosso ed il calciatore abbiano già raggiunto un accordo, la trattativa continua a slittare. Per Mourinho potrebbe essere fondamentale per il centrocampo della sua Roma ma allo stesso tempo è anche preoccupato per le condizioni di Veretout, che si allena discontinuamente a causa di diversi acciacchi fisici. Dunque per il tecnico portoghese la chiusura dell’affare sarebbe ben gradita vista la situazione d’emergenza e per il contributo che potrebbe dare Xhaka alla Roma.