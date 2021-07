Stando a quanto riportato da Il Mattino, l’intenzione di Giuntoli sarebbe quella di scatenare un‘asta tra Parma e Salernitana per l’acquisto di Gennaro Tutino. La volontà sarebbe quella di arrivare a 10 milioni, con l’intento di utilizzare il tesoretto accumulato per sostenere il prestito di Emerson Palmieri. Il terzino del Chelsea sarebbe il primo obiettivo per la corsia di sinistra per il Napoli di Luciano Spalletti.