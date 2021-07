Il Mattino – Deciso il prezzo per Koulibaly ma non ci sono offerte concrete: la posizione dell’entourage

Proseguono i colloqui tra il Napoli e l’entourage di Koulibaly per il futuro del perno senegalese; gli agenti del difensore avrebbero chiesto un chiarimento in merito al prezzo che gli azzurri sarebbero disposti ad accettare per lasciarlo partire. Netta la posizione del Napoli, che secondo quanto riporta Il Mattino, vorrebbe almeno 65 milioni di euro.

Sulle tracce del giocatore ci sarebbe il PSG, che prosegue la sua ‘spesa’ nei top club europei: 35 milioni sul piatto, prontamente rispediti al mittente. Nessuna offerta veramente concreta, con la possibilità sempre più forte che alla fine il giocatore resterà ancora un anno a Napoli.