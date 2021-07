La Gazzetta dello Sport attacca duramente il Comune di Napoli per l’annullamento dell’inaugurazione dello Stadio Maradona, organizzata dal Comune stesso nonostante le limitazioni al pubblico.

Ecco quanto affermato: “Il Napoli non avrebbe partecipato e anche tra i vecchi compagni di Maradona c’erano dubbi sull’iniziativa. La Giunta ha detto no perché “il silenzio elettorale”, per l’elezione del sindaco ad ottobre, avrebbe impedito di far passarella. Quando la stessa Giunta si è resa conto che l’iniziativa potesse diventare un flop ha fatto dietrofront”.