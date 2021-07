GdS – L’idea di Gravina per la riforma della Serie A: i dettagli

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport, Gabriele Gravina avrebbe l’idea di portare avanti la riforma a 18 squadre pensata per la Serie A, sostituendola con l’aggiunta di altri parametri.

Ecco quanto affermato: “L’idea è che non siano due squadre in più o meno a fare la differenza per rivoluzionare il calcio. Considerando anche la perplessità della maggioranza dei club di Serie A si potrebbe lasciare a 20 squadre, con l’aggiunta di diversi parametri per la partecipazione. I parametri potrebbero partire, ad esempio, da aspetti economici fino al seguito che un club ha in termini di tifo. Probabilmente la riforma sul numero di squadre andrà avanti per la Serie B e la Serie C”.