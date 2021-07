CdS – Scontro Comune-Napoli: annullata l’inaugurazione dello stadio Maradona

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio allo scontro tra il Comune di Napoli e la SSC Napoli:

“Nel frattempo, dopo le frizioni Comune-Napoli è stata annullata la cerimonia d’inaugurazione dello stadio Diego Armando Maradona organizzata per giovedì dalle istituzioni cittadine. «Ho molta amarezza – ha commentato il sindaco De Magistris – avevamo pensato di mettere la targa, la scultura e far venire 500 bambini in rappresentanza della città. E invece, mamma mia cosa s’è scatenato». Poi le parole dell’assessore allo sport Borriello: «Si è detto che sarebbe stato un evento elettorale, nulla di più falso»”.